Индийский прорыв Starlink: мечты Маска о мобильном рынке сбываются

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания SpaceX Илона Маска заключила сделки с двумя крупными игроками на индийском телекоммуникационном рынке — Jio от Reliance и Airtel — о предоставлении услуг Starlink по всей Индии.

Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Индия

Эти сделки — большая победа для Маска. Он получит доступ к важному рынку мобильных устройств, о котором мечтал долгое время. Партнерство с Jio и Airtel позволит ему работать с влиятельными индийскими миллиардерами Мукешом Амбани и Сунилом Митталом.

Элиот Пенс, бывший глава международного отдела оборонной компании, отмечает, что космос и оборона — это огромные возможности для американских компаний. Однако Индия исторически была сложным рынком для иностранцев, и, может быть, сейчас наступает "новый рассвет".

Starlink сможет помочь с интернетом в отдаленных и сельских районах, где традиционные сети неэффективны. Но впереди у компании есть испытания: нужно преодолеть нормативные препятствия и получить лицензию на связь, сообщает CNBC.

И тут возникает вопрос: откажутся ли Jio и Airtel от своих предыдущих планов с европейскими компаниями, которые уже работают над спутниковым интернетом в Индии?

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).



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