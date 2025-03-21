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Nvidia отказывается от Азии: Хуанг анонсировал гигантские инвестиции

1:17
Экономика

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует инвестировать "несколько сотен миллиардов" долларов в производство полупроводников и электроники в США в течение следующих четырех лет.

Nvidia
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository
Nvidia

Это решение связано с тем, что Nvidia хочет перестроить свою цепочку поставок, отказываясь от зависимости от Азии из-за неопределенности, связанной с тарифами Дональда Трампа.

Хуан сообщил, что в будущем они закупят электронику на сумму около полтриллиона долларов и уверены в возможности производства в США. Политика "Америка прежде всего" влияет на инвестиции в бизнес, и Nvidia, как одна из лидирующих компаний в сфере ИИ, адаптирует свою стратегию.

Несмотря на зависимость американских компаний от заводов на Тайване, Хуан уверен, что у Nvidia достаточно диверсифицированная цепочка поставок, чтобы справиться с любыми рисками. Он также отметил, что поддержка администрации США важна для развития индустрии искусственного интеллекта.

Кроме того, недавние инвестиции TSMC в размере 100 миллиардов долларов помогут в производстве чипов в США, что повысит устойчивость цепочки поставок Nvidia, пишет The Guardian.

Уточнения

Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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