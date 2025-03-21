Вино в заложниках: как торговая война США и ЕС бьёт по бокалам — Италия теряет миллиарды

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пошлины Евросоюза на американский виски, которые разозлили президента США Дональда Трампа, вступят в силу только с середины апреля, а не с 31 марта, как планировалось.

Фото: pxhere игристое вино

Об этом объявила Урсула фон дер Ляйен, представитель комиссии ЕС. Основная цель — не столько уменьшить влияние пошлин на американцев в рамках торговой войны на сталь и алюминий, сколько дать время на переговоры с Белым домом.

Для винодельческого сектора это может быть даже выгодно, ведь они могут избежать угрозы 200-процентных пошлин, что, по мнению торговых ассоциаций, могло бы выбить европейское вино с американского рынка. Италия, например, могла бы потерять почти 2 миллиарда евро!

Профсоюзы винной промышленности Италии уже просили министра иностранных дел Антонио Таяни вмешаться и исключить вино и спиртные напитки из этой торговой войны, ведь они к ней не имеют никакого отношения.

А вот в США импортеры и дистрибьюторы объединились в альянс Wine Trade Alliance и предлагают прекратить все покупки и поставки европейских вин, чтобы избежать возможных пошлин. Похоже, вино становится заложником этой торговой баталии, пишет gamberorosso.

Уточнения

Дистрибью́тор дистрибу́тор (англ. distributor «распространитель»): фирма, осуществляющая оптовую закупку, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий мелкооптовую или крупнооптовую закупку определённых товаров у крупных промышленных фирм-производителей с целью последующего сбыта этих товаров ретейлерам или дилерам на региональных рынках.



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