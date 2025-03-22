Ирония судьбы: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про Центробанк

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что воспринимает шутки и мемы о своей деятельности нормально, если они действительно смешные.
Это она отметила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Набиуллина подчеркнула, что её отношение к таким шуткам абсолютно положительное.
В ходе того же мероприятия Набиуллина также сообщила, что Центробанк в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Это решение оказалось в рамках прогнозов большинства аналитиков, пишет ТАСС.
Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2002).
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