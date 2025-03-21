144 тыс. новых рабочих мест: как это повлияло на курс британской валюты

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В четверг британская валюта начала восстанавливаться после того, как Банк Англии оставил процентные ставки на уровне 4,5%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Восемь из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за сохранение ставок. Фунт стерлингов удерживался выше ключевого уровня 1,3000 по отношению к доллару США.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что сейчас много неопределенности, но он считает, что денежно-кредитная политика постепенно смягчается. К тому же, прогноз по ВВП на текущий квартал немного улучшился с 0,1% до 0,25%.

Однако в тот же день фунт немного подешевел после публикации данных по рынку труда. Уровень безработицы в Великобритании остался на уровне 4,4%, а экономика добавила 144 000 новых рабочих мест. Средняя заработная плата без учета премий выросла на 5,9%, что соответствует прогнозам.

Тем не менее, участники рынка переживают, что темпы роста заработной платы могут замедлиться, поскольку владельцы бизнеса планируют приостановить найм из-за увеличения взносов работодателей в фонды социального страхования, пишет fxstreet.

Уточнения

Фунт сте́рлингов — денежная единица Великобритании, одна из основных резервных валют мира. Фунт стерлингов состоит из 100 пенсов (ед. ч. пенни).



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