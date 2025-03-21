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Дачный ажиотаж: 47% россиян меняют планы из-за цен и погоды

1:11
Экономика

Почти каждый второй россиянин собирается начать подготовку к дачному сезону раньше, чем обычно, из-за теплой зимы и ранней весны.

Дачные работы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дачные работы

Об сообщают аналитики Авито. При этом 42% хотят уложиться в бюджет до 20 000 рублей. Каждый третий планирует делать ремонт на участке, а четверть опрошенных каждый год что-то ремонтируют.

Март — самый популярный месяц для подготовки (19%), но 10% респондентов начинают еще в феврале, причем чаще это женщины. В апреле стартуют 16%, здесь уже больше мужчин.

Интересно, что 47% собираются готовиться к сезону раньше, чтобы не пропустить выгодные предложения. Лишь 9% не заморачиваются заранее и приезжают на дачу, когда потеплеет.

Что касается бюджета, 42% хотят уложиться в 20 000 рублей, 26% — в до 50 000, а 25% — больше. В этом году количество тех, кто готов потратить свыше 50 000 рублей, выросло с 17% до 25%, пишет sakh.online.

Уточнения

Ажиотажный спрос на какие-либо товары, услуги, стимулированный тем или иным событием (дефицит, распродажа и т.п.).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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