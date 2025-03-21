Раскрыт секрет: как стать антикваром, не имея стартового капитала

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новичков в мире антиквариата ждет захватывающее путешествие в прошлое, где каждое изделие имеет свою уникальную историю. Но можно ли стать антикваром без стартового капитала? Где брать старинные предметы и каких ошибок избегать начинающим?

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Предметы старины

В интервью Pravda. Ru Михаил Перченко, коллекционер и вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, поделился опытом и мнением.

"У меня не было стартового капитала. В шестнадцать лет заработал 30 рублей. Пошел и купил первую чашку, а потом ее обменял", — рассказывает антиквар о своем первом приобретении.

По словам эксперта, главное — "глаз и вкус, а не деньги". Миллиардеры — это собиратели, а настоящие коллекционеры, по его мнению, это редкость.

Начинать свой путь в мире антиквариата, как советует Перченко, нужно с галерей, искать там старинные вещи, обращаться к коллекционерам, людям, которые хранят предметы ушедшей эпохи. Хотя сейчас их уже не так много, остались их наследники, но это тоже неплохо.

Что касается ошибок, то первая и самая важная — не покупать дорогие вещи, анализировать цены. Сегодня всё можно найти в интернете и сравнить. И, конечно, не стоит забывать про фальшивки — их лучше избегать. Не забывать про самообразование, посещение выставок и участие в аукционах — развивать "антикварный глаз". Так что, если у человека имеется желание, хороший вкус, то всё получится, заключил коллекционер Михаил Перченко.

Уточнения

Антиквариа́т — это старые или редкие художественные произведения или другие ценные вещи, которые являются объектами коллекционирования и торговли. К антикварным предметам наиболее часто относят мебель, антикварные книги, картины, предметы домашнего обихода и т. д.





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