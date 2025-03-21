Работодатели в шоке: трудовые мигранты стали чересчур наглыми

Российские работодатели сталкиваются с нехваткой рабочей силы и выражают недовольство изменившимся поведением мигрантов из Средней Азии.

Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)

По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, мигранты стали более требовательными и "наглыми", что вызывает раздражение у работодателей.

Ситуация усугубляется демографическим кризисом — страна подошла к "дну" демографической ямы, из-за чего найти специалистов становится всё сложнее.

Поток трудовых мигрантов из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана значительно сократился, что заставляет бизнес искать альтернативные варианты, пишет URA.RU.

Одним из решений может стать привлечение рабочих из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, перспективным направлением называют Мьянму, откуда Россия ожидает приток новых мигрантов.

Однако вопрос их адаптации, квалификации и интеграции в российский рынок труда остаётся открытым.

Уточнения

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).



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