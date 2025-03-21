Период охлаждения: как изменится ключевая ставка в 2025 году

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

21 марта Банк России, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%, полагают экономисты крупнейших банков.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

Однако во второй половине 2025 года возможны изменения, обусловленные динамикой инфляции, закредитованностью населения и другими макроэкономическими факторами.

Закредитованность и влияние на экономику

Одним из ключевых факторов, влияющих на денежно-кредитную политику, остаётся уровень закредитованности населения. В 2025 году были введены новые меры, включая "период охлаждения" перед выдачей кредитов и возможность самозапрета на займы.

Эти инициативы уже демонстрируют первые результаты: портфель розничного кредитования сокращается, снижая инфляционные риски, пишет URA.RU.

Эксперты указывают, что замедление кредитования физических лиц началось ещё летом 2024 года, однако бизнес-кредиты продолжали расти, поддерживая общий уровень спроса в экономике. Сейчас Банк России анализирует, насколько устойчивым окажется этот тренд.

Перспективы денежно-кредитной политики

Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков прогнозирует, что смягчение политики возможно не раньше второй половины 2025 года, при условии дальнейшего сокращения потребительского спроса. Сейчас он превышает предложение на 10-12%, что создаёт инфляционные риски.

Аналитики ВТБ и SberCIB Investment Research также считают, что Банк России пока не видит оснований для снижения ставки. Высокая экономическая активность, рост денежной массы и напряжённость на рынке труда вынуждают регулятора сохранять жесткую политику.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что снижение ставки до 19% возможно только в четвертом квартале 2025 года.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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