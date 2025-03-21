Период охлаждения: как изменится ключевая ставка в 2025 году

21 марта Банк России, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%, полагают экономисты крупнейших банков.
Однако во второй половине 2025 года возможны изменения, обусловленные динамикой инфляции, закредитованностью населения и другими макроэкономическими факторами.
Одним из ключевых факторов, влияющих на денежно-кредитную политику, остаётся уровень закредитованности населения. В 2025 году были введены новые меры, включая "период охлаждения" перед выдачей кредитов и возможность самозапрета на займы.
Эти инициативы уже демонстрируют первые результаты: портфель розничного кредитования сокращается, снижая инфляционные риски, пишет URA.RU.
Эксперты указывают, что замедление кредитования физических лиц началось ещё летом 2024 года, однако бизнес-кредиты продолжали расти, поддерживая общий уровень спроса в экономике. Сейчас Банк России анализирует, насколько устойчивым окажется этот тренд.
Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков прогнозирует, что смягчение политики возможно не раньше второй половины 2025 года, при условии дальнейшего сокращения потребительского спроса. Сейчас он превышает предложение на 10-12%, что создаёт инфляционные риски.
Аналитики ВТБ и SberCIB Investment Research также считают, что Банк России пока не видит оснований для снижения ставки. Высокая экономическая активность, рост денежной массы и напряжённость на рынке труда вынуждают регулятора сохранять жесткую политику.
Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что снижение ставки до 19% возможно только в четвертом квартале 2025 года.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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