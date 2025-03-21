Молочные реки, сельские берега: Удмуртия потратит 2,6 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса

Общий объём финансирования агропромышленного комплекса Удмуртии в 2025 году составит более 2,6 млрд рублей. Об этом стало известно после встречи министра сельского хозяйства России Оксаны Лут и главы республики Александра Бречалова в Москве.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашняя утка

Половина этой суммы — 1,3 млрд рублей — будет направлена в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ).

Средства пойдут на улучшение жилищных условий в селах, строительство и реконструкцию школ, дорог, культурных и спортивных объектов, а также благоустройство общественных пространств.

Среди уже реализуемых проектов — новый корпус школы и очистные сооружения в Шаркане, детская школа искусств в Уве на 150 мест, капитальный ремонт Центра культуры и искусства и районного ДК в Селтах, ремонт ДК в поселке Кез.

Удмуртия остаётся одним из самых активных участников программы КРСТ: за пять лет её мероприятия затронули более 90% сельских жителей региона, пишет udm-info.ru.

На встрече также отметили успехи Удмуртии в молочном животноводстве. Республика занимает пятое место в России по объемам производства молока, а в 2024 году надои увеличились почти на 5%.

Это стало возможным благодаря господдержке, строительству новых молочно-товарных ферм, развитию кормовой базы и внедрению геномных технологий.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Агропромышленный комплекс (АПК) — межотраслевой комплекс, объединяющий все отрасли хозяйства, а также отрасли экономики, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, доводимой до конечного потребителя.



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