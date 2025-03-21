Европейские цены и остановка заводов: что требовала Молдавия от Приднестровья за газ

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что молдавские власти требовали в качестве условия поставки газа в Тирасполь прекратить подачу газа на промышленные предприятия и поднять цены на уровень до почти европейских.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Он считает, что такие требования были просто невыполнимыми. Как можно остановить все предприятия и при этом заставлять людей платить высокие цены?

После того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, Молдавия и Приднестровье остались без газа. Кишинёв получал энергоресурсы из Европы, что приводило к росту тарифов для населения, а Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до начала февраля были веерные отключения электричества, и люди страдали от отсутствия отопления и горячей воды.

Ранее Молдавия получила одобрение на выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС для закупки газа для Приднестровья, но власти региона отказались от этого предложения. В итоге газ теперь поставляется венгерской компанией.

Красносельский сообщил, что в Приднестровье начали поступать поставки газа, купленного благодаря кредитной поддержке России, пишет РИА Новости.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.



