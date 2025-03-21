Китайский алюминиевый аппетит: доля России впервые превысила треть

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале Китай закупил рекордное количество российского алюминия на сумму 491 миллион долларов.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

Это означает, что доля России на китайском рынке впервые превысила треть — теперь она составляет 36,3%. Поставки увеличились в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, что стало абсолютным рекордом для нашей двусторонней торговли. В то время как доля России росла, другие крупные поставщики, такие как Малайзия и Таиланд, занимали 11% и 10,5% соответственно.

Китайские компании в феврале увеличили импорт алюминия на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 1,35 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Уточнения

Реко́рд (из позднелатинского recordum «припомненное» через англ. record): наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта.



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