Китайский алюминиевый аппетит: доля России впервые превысила треть

В феврале Китай закупил рекордное количество российского алюминия на сумму 491 миллион долларов.
Это означает, что доля России на китайском рынке впервые превысила треть — теперь она составляет 36,3%. Поставки увеличились в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, что стало абсолютным рекордом для нашей двусторонней торговли. В то время как доля России росла, другие крупные поставщики, такие как Малайзия и Таиланд, занимали 11% и 10,5% соответственно.
Китайские компании в феврале увеличили импорт алюминия на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 1,35 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.
Реко́рд (из позднелатинского recordum «припомненное» через англ. record): наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта.
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