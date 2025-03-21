Зачем утилизировать, если можно продать? Немецкий бренд запустил распродажу

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий бренд Marc O'Polo впервые запускает распродажу на "Авито".

Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с покупками

В ассортименте более 170 эксклюзивных вещей, и распродажа продлится до 13 апреля. Есть как мужская, так и женская одежда, причем со скидкой 50%.

Можно найти классные образцы весенне-летней коллекции 2025 года — льняные пиджаки, струящиеся платья и многое другое. Половина вырученных средств пойдет в фонд "Второе дыхание", который собирает ненужные вещи и помогает социально незащищенным группам. В 2023 году фонд собрал 1200 тонн вещей, из которых более 335 тонн были переданы на благотворительность.

Гендиректор Marc O'Polo в России отметила, что такая распродажа помогает не только избежать утилизации, но и соответствует ценностям бренда — заботе об экологии. Вещи в коллекции в основном из натуральных материалов, как хлопок и лен.

На "Авито" ежедневно получают вторую жизнь около 100 000 вещей, и это сотрудничество с Marc O'Polo — отличный шаг к устойчивой моде и ответственному потреблению, пишут "Ведомости".

Уточнения

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин. В большинстве случаев распродажа выгодна как для покупателей, так и для продавцов.





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