Парадокс: производство алкоголя в России падает, а экспорт водки растёт

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале 2025 года экспорт водки из России реально взлетел — удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года, и в итоге составил более 3,5 тысячи тонн.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

Основные покупатели — Казахстан, Китай и Грузия.

Но вот парадокс: несмотря на рост экспорта, производство водки в России за январь-февраль 2025 года сократилось на 26,3%, достигнув всего 7,6 миллиона декалитров. Продажи тоже упали на 5,1%. В общем, общий уровень производства алкоголя у нас снижается уже третий год подряд, и за 2024 год объемы уменьшились с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года более 300 российских компаний присоединились к китайской электронной коммерции, магазины работают стационарно, предлагая продукцию, среди которой также имеется "русская водка, печенье и шоколад". Особенно популярным стал мед, который продается очень быстро. Продавцы отмечают, что шоколад не содержит усилителей вкуса и отличается высоким качеством.

Уточнения

Парадо́кс — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).





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