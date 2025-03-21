Вторичка под ударом: эксперты нашли слабое звено в сделках с жильём

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Александр Попов, руководитель Российского союза участников рынка недвижимости, выступил с предложением запретить использование наличных при покупке вторичной недвижимости.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Это связано с ростом мошенничества, которое, как он отметил, в 90% случаев происходит именно из-за наличных расчетов.

По его словам, мошенники успели "заработать" на этом около 10-20 миллиардов рублей. Проблема в том, что при наличных деньгах нет прозрачных следов, и продавцы могут легко проводить фиктивные сделки и исчезать с деньгами.

В связи с этим Попов предлагает установить безналичный расчет как единственный способ оплаты при сделках с вторичкой. Это предложение уже направили в аппарат вице-премьера и соответствующие ведомства, и его будут рассматривать, пишет РБК.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





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