Вторичка под ударом: эксперты нашли слабое звено в сделках с жильём

Александр Попов, руководитель Российского союза участников рынка недвижимости, выступил с предложением запретить использование наличных при покупке вторичной недвижимости.
Это связано с ростом мошенничества, которое, как он отметил, в 90% случаев происходит именно из-за наличных расчетов.
По его словам, мошенники успели "заработать" на этом около 10-20 миллиардов рублей. Проблема в том, что при наличных деньгах нет прозрачных следов, и продавцы могут легко проводить фиктивные сделки и исчезать с деньгами.
В связи с этим Попов предлагает установить безналичный расчет как единственный способ оплаты при сделках с вторичкой. Это предложение уже направили в аппарат вице-премьера и соответствующие ведомства, и его будут рассматривать, пишет РБК.
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