Бурбон против шампанского: чем закончится торговая битва ЕС и США

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2:07
Экономика

Европейский Союз решил отложить введение 50% пошлины на американский виски до середины апреля, согласовывая этот шаг с другими мерами в ответ на высокие тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа на импорт стали и алюминия. Об этом сообщили ведущие СМИ.

виски
Фото: commons.wikimedia.org by Szalony kucharz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
виски

На слушаниях в Европейском парламенте в четверг еврокомиссар по торговле Марош Шефчович пояснил, что отсрочка позволит странам ЕС продолжить переговоры с американской стороной, передает Reuters.

Ранее Европейская комиссия заявила, что может восстановить пошлины 2018 года на товары из США на сумму 4,5 миллиарда евро уже с 1 апреля. Дополнительные тарифы на американские товары стоимостью 18 миллиардов евро должны вступить в силу 13 апреля. В первую волну ответных мер попал и американский бурбон.

В ответ на заявление ЕС на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на европейское шампанское и вино. Этот шаг стал очередным витком напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Брюсселем после возвращения Трампа в Белый дом в начале года.

Трамп открыто назвал Европейский Союз "враждебным и оскорбительным", в то время как ЕС раскритиковал пошлины США, заявив, что они "плохие для бизнеса и еще хуже для потребителей".

Администрация Белого дома также анонсировала новые ответные тарифы, которые начнут действовать 2 апреля и затронут ряд европейских товаров.

Как отметил Шефчович, ЕС пока не добился значительных успехов в переговорах с американской стороной, несмотря на предложение снизить пошлины на промышленные товары.

Тем не менее, блок готов к "конструктивному диалогу" с Вашингтоном, чтобы "найти решение, которое позволит избежать ненужного ущерба для обеих экономик", сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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