Новое поколение евро: какие изменения ждут нас в ближайшие годы

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил 31 января 2025 года планы по обновлению дизайна банкнот евро. Окончательный вариант будет утвержден в 2026 году, а новые купюры появятся в обращении спустя несколько лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Scholz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Euro-Geld auf Scheinen und Banknoten - 1 Euro Fokus mit Stapel

Основные темы нового дизайна

ЕЦБ выбрал два ключевых направления для обновленных банкнот:

Европейская культура - отражает богатое культурное наследие Европы через знаковые личности и символы искусства.

Реки и птицы - подчеркивает природное богатство и биоразнообразие континента.

Темы были определены по итогам общественных консультаций, в которых приняли участие 365 000 человек, а также на основе исследований 2021-2022 годов.

Что говорят в ЕЦБ?

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила: "Мы рады предложить темы, которые отражают наше уважение к Европе и ее уникальному культурному и природному наследию. Новые банкноты станут символом единства и многообразия".

Дизайн банкнот: что появится на купюрах?

Тема 1: Европейская культура

5 евро - Мария Каллас (лицевая сторона), уличные артисты (оборотная).

10 евро - Людвиг ван Бетховен, детский хор.

20 евро - Мария Кюри, университетская аудитория.

50 евро - Мигель де Сервантес, библиотека.

100 евро - Леонардо да Винчи, художественная галерея.

200 евро - Берта фон Зуттнер, общественная площадь.

Тема 2: Реки и птицы

5 евро - Горный источник и каменный дрозд, Европарламент.

10 евро - Водопад и зимородок, Еврокомиссия.

20 евро - Долина реки и щурка, ЕЦБ.

50 евро - Извилистая река и аист, Суд ЕС.

100 евро - Дельта реки и шилоклювка, Европейский совет.

200 евро - Морской ландшафт и северная олуша, Европейская счетная палата.

Когда ждать новые банкноты?

Финальный дизайн утвердят в 2026 году, но процесс внедрения займет несколько лет. Текущие банкноты останутся в обращении до полного перехода на новую серию.

Новые купюры евро получат современные защитные элементы, сохраняя при этом узнаваемый стиль.

Уточнения

Европе́йский центра́льный банк — центральный банк зоны евро.



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