Новое поколение евро: какие изменения ждут нас в ближайшие годы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил 31 января 2025 года планы по обновлению дизайна банкнот евро. Окончательный вариант будет утвержден в 2026 году, а новые купюры появятся в обращении спустя несколько лет.
ЕЦБ выбрал два ключевых направления для обновленных банкнот:
Европейская культура - отражает богатое культурное наследие Европы через знаковые личности и символы искусства.
Реки и птицы - подчеркивает природное богатство и биоразнообразие континента.
Темы были определены по итогам общественных консультаций, в которых приняли участие 365 000 человек, а также на основе исследований 2021-2022 годов.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила: "Мы рады предложить темы, которые отражают наше уважение к Европе и ее уникальному культурному и природному наследию. Новые банкноты станут символом единства и многообразия".
5 евро - Мария Каллас (лицевая сторона), уличные артисты (оборотная).
10 евро - Людвиг ван Бетховен, детский хор.
20 евро - Мария Кюри, университетская аудитория.
50 евро - Мигель де Сервантес, библиотека.
100 евро - Леонардо да Винчи, художественная галерея.
200 евро - Берта фон Зуттнер, общественная площадь.
5 евро - Горный источник и каменный дрозд, Европарламент.
10 евро - Водопад и зимородок, Еврокомиссия.
20 евро - Долина реки и щурка, ЕЦБ.
50 евро - Извилистая река и аист, Суд ЕС.
100 евро - Дельта реки и шилоклювка, Европейский совет.
200 евро - Морской ландшафт и северная олуша, Европейская счетная палата.
Финальный дизайн утвердят в 2026 году, но процесс внедрения займет несколько лет. Текущие банкноты останутся в обращении до полного перехода на новую серию.
Новые купюры евро получат современные защитные элементы, сохраняя при этом узнаваемый стиль.
Европе́йский центра́льный банк — центральный банк зоны евро.
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