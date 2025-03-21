Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Судьба Одессы предрешена — кому достанется легендарный порт
Теплица не для всех: 8 растений, которым в парнике будет только хуже
Тайное направление Европы: невероятная природа и цены, которые вас удивят
Пора готовить ножки к босоножкам: самые стильные оттенки для педикюра в этом сезоне
Винтажная техника на пике моды: цены на советские радиолы удивляют
Дешево, быстро, красиво: этот десерт из простого кефира не стыдно подать даже гостям
Холодное, но настоящее: учёные объяснили, как появилось ледяное сердце на Плутоне
ТОП-5 популярных сегодня советских блюд на ужин от бабушек
Синдром метаболических нарушений: скрытая угроза, о которой не знают миллионы

Не рискнули: Евросоюз отказался от конфискации замороженных российских активов

1:18
Экономика

Страны Евросоюза официально отказались от конфискации замороженных российских активов, согласно документу, принятому на саммите ЕС.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

В 2022 году страны G7 заморозили активы Центрального банка России на сумму около €300 миллиардов. Большая часть этих средств — €190 миллиардов — находится в центральном депозитарии Бельгии, остальная сумма размещена в других странах, включая Францию, Японию, Великобританию, США и Швейцарию.

В резолюции, принятой на саммите, говорится, что в соответствии с законодательством ЕС российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине и не компенсирует Украине ущерб, причинённый в ходе конфликта, пишет DW*

Несколько стран ЕС выступили против конфискации активов, выражая опасения, что такой прецедент может негативно сказаться на конкурентоспособности Европы на международных финансовых рынках. 

В дополнение к этому ЕС заявил о готовности усиливать давление на Россию, в том числе через дальнейшие санкции.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Авто
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение Аудио 
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Экономика и бизнес
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива Аудио 
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Недвижимость
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Сводка с фронта: боевики ВСУ взорвали Суджу, бандеровцы рвутся к российскому Белгороду Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Последние материалы
Судьба Одессы предрешена — кому достанется легендарный порт
Не рискнули: Евросоюз отказался от конфискации замороженных российских активов
Теплица не для всех: 8 растений, которым в парнике будет только хуже
Тайное направление Европы: невероятная природа и цены, которые вас удивят
Пора готовить ножки к босоножкам: самые стильные оттенки для педикюра в этом сезоне
Винтажная техника на пике моды: цены на советские радиолы удивляют
Дешево, быстро, красиво: этот десерт из простого кефира не стыдно подать даже гостям
Холодное, но настоящее: учёные объяснили, как появилось ледяное сердце на Плутоне
ТОП-5 популярных сегодня советских блюд на ужин от бабушек
Синдром метаболических нарушений: скрытая угроза, о которой не знают миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.