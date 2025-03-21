Не рискнули: Евросоюз отказался от конфискации замороженных российских активов

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Евросоюза официально отказались от конфискации замороженных российских активов, согласно документу, принятому на саммите ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

В 2022 году страны G7 заморозили активы Центрального банка России на сумму около €300 миллиардов. Большая часть этих средств — €190 миллиардов — находится в центральном депозитарии Бельгии, остальная сумма размещена в других странах, включая Францию, Японию, Великобританию, США и Швейцарию.

В резолюции, принятой на саммите, говорится, что в соответствии с законодательством ЕС российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине и не компенсирует Украине ущерб, причинённый в ходе конфликта, пишет DW*

Несколько стран ЕС выступили против конфискации активов, выражая опасения, что такой прецедент может негативно сказаться на конкурентоспособности Европы на международных финансовых рынках.

В дополнение к этому ЕС заявил о готовности усиливать давление на Россию, в том числе через дальнейшие санкции.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

Уточнения

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Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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