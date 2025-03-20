Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти насекомые поднимаются в небо выше, чем многие птицы
Будущее питания: почему хлорелла — ключ к экологической устойчивости?
Дава показал, как отпраздновал день рождения с женой и родителями
Худеем вкусно: готовим энергетические батончики своими руками
Этот скрытый враг убивает вашу посудомойку быстрее, чем вы думаете
Новый гигант на рельсах: Skoda представила трамвай длиной почти 60 метров
Высокие или низкорослые? Как выбрать сорт томатов для вашего огорода
Природные чудеса подмосковной Карелии, дегустация сыров и монастыринг — на майские праздники вырос спрос на туры в Подмосковье
От обычных ресниц к великолепным: 13 сывороток, которые точно стоит попробовать!

Куда вложить деньги? Британские реалии и шведские идеи

1:18
Экономика

Британцы, как правило, предпочитают инвестировать в недвижимость, где хранится 50% национальных сбережений — это объясняет их относительное "отвращение" к акциям.

деньги
Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
деньги

Министр финансов Эмма Рейнольдс отметила необходимость создания "новой инвестиционной культуры" в Великобритании, подчеркивая, что страна страдает от недостатка инвестиций. Только восемь процентов британцев инвестируют напрямую, что в два раза ниже среднего по странам G7 и более чем в четыре раза ниже, чем в США.

Швеция предлагает успешный пример с запуском в 1984 году Allemansfonder, или "народного фонда", который позволил гражданам откладывать деньги в государственный фонд и инвестировать в шведские акции. Благодаря налоговым льготам и сильной нормативной базе, эти фонды стали популярными, и к 1990 году было открыто 1,7 миллиона счетов. Даже после введения налога в 1991 году интерес к фондам не угас. Сегодня около 80% шведов инвестируют в фондовые рынки, получая хорошие прибыли, а также могут самостоятельно инвестировать часть своих пенсионных взносов, пишет cityam.

Уточнения

Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Эти насекомые поднимаются в небо выше, чем многие птицы
Будущее питания: почему хлорелла — ключ к экологической устойчивости?
Дава показал, как отпраздновал день рождения с женой и родителями
Худеем вкусно: готовим энергетические батончики своими руками
Этот скрытый враг убивает вашу посудомойку быстрее, чем вы думаете
Новый гигант на рельсах: Skoda представила трамвай длиной почти 60 метров
Высокие или низкорослые? Как выбрать сорт томатов для вашего огорода
Природные чудеса подмосковной Карелии, дегустация сыров и монастыринг — на майские праздники вырос спрос на туры в Подмосковье
Куда вложить деньги? Британские реалии и шведские идеи
От обычных ресниц к великолепным: 13 сывороток, которые точно стоит попробовать!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.