Куда вложить деньги? Британские реалии и шведские идеи

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британцы, как правило, предпочитают инвестировать в недвижимость, где хранится 50% национальных сбережений — это объясняет их относительное "отвращение" к акциям.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ деньги

Министр финансов Эмма Рейнольдс отметила необходимость создания "новой инвестиционной культуры" в Великобритании, подчеркивая, что страна страдает от недостатка инвестиций. Только восемь процентов британцев инвестируют напрямую, что в два раза ниже среднего по странам G7 и более чем в четыре раза ниже, чем в США.

Швеция предлагает успешный пример с запуском в 1984 году Allemansfonder, или "народного фонда", который позволил гражданам откладывать деньги в государственный фонд и инвестировать в шведские акции. Благодаря налоговым льготам и сильной нормативной базе, эти фонды стали популярными, и к 1990 году было открыто 1,7 миллиона счетов. Даже после введения налога в 1991 году интерес к фондам не угас. Сегодня около 80% шведов инвестируют в фондовые рынки, получая хорошие прибыли, а также могут самостоятельно инвестировать часть своих пенсионных взносов, пишет cityam.

Уточнения

Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.





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