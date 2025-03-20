Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач оценила оздоровительный напиток Садальского, который он пьёт по утрам
АКПП, живи: как продлить жизнь автоматической коробке передач
Масла, спреи и лосьоны: парфюмерный бум 2025 года — что выбрать?
Может ли Анапа оправиться к лету
Модные кухни 2025 — двухцветные решения, которые сделают интерьер эффектным
ТОП-6 блюд бабушек СССР внукам на каникулах
Собаки в опасности: смертельный вирус передаётся через землю и воду
Хотите, чтобы почки работали, как швейцарские часы? Начните есть эти продукты
Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления

Завидуйте молча! ЕвроСМИ пишут о российской экспансии в Китае — рынок наводнён товарами под брендом Сделано в России

1:19
Экономика

СМИ ЕС сообщают о "российской экспансии в Китае", начавшейся в 2022 году с резкого увеличения популярности "Российского правительственного павильона", пишет EADaily.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Польская Gazeta. Pl отмечает, что китайцы активно покупают российские товары, к примеру, сладости, чай, и потратили за три дня почти 6 млн юаней (около 826 тысяч долларов).

К апрелю 2023 года более 300 российских компаний присоединились к китайской электронной коммерции, магазины работают стационарно, предлагая продукцию, среди которой также имеется "русская водка, печенье и шоколад". Особенно популярным стал мед, который продается очень быстро. Продавцы отмечают, что шоколад не содержит усилителей вкуса и отличается высоким качеством.

Тем не менее, в начале 2025 года российское посольство в Китае предупредило о подделках, которые не соответствуют стандартам качества и не имеют отношения к настоящей продукции из России. В результате было начато расследование, которое показало, что 7 из 47 российских поставщиков не поддерживаются посольством и не имеют отношения к России.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку
Правда ТВ
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Имбирь – не только для суши: как этот корень может спасти желудок, нервы и талию
Грядки в безопасности: крот сбежит, если сделать это
Помаки раскрывают объятия: как древние традиции становятся двигателем туризма в Болгарии
Тайные угрозы на вашей тарелке: когда сырые продукты становятся опасными​
Итальянки сводят мужчин с ума благодаря этим секретам
Когда-то называли самой уродливой, а теперь – рыба года
Вместо тепла – сырость и грибок: как избежать худшего сценария при утеплении дома
Сжигайте 1000 калорий за 47 минут: новый вид спорта поможет похудеть в рекордные сроки
Канье Уэст обвинил в преступлении семью Ким Кардашьян
Вы знаете больше, чем думаете: как интуиция управляет нами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.