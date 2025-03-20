Завидуйте молча! ЕвроСМИ пишут о российской экспансии в Китае — рынок наводнён товарами под брендом Сделано в России

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

СМИ ЕС сообщают о "российской экспансии в Китае", начавшейся в 2022 году с резкого увеличения популярности "Российского правительственного павильона", пишет EADaily.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китай

Польская Gazeta. Pl отмечает, что китайцы активно покупают российские товары, к примеру, сладости, чай, и потратили за три дня почти 6 млн юаней (около 826 тысяч долларов).

К апрелю 2023 года более 300 российских компаний присоединились к китайской электронной коммерции, магазины работают стационарно, предлагая продукцию, среди которой также имеется "русская водка, печенье и шоколад". Особенно популярным стал мед, который продается очень быстро. Продавцы отмечают, что шоколад не содержит усилителей вкуса и отличается высоким качеством.

Тем не менее, в начале 2025 года российское посольство в Китае предупредило о подделках, которые не соответствуют стандартам качества и не имеют отношения к настоящей продукции из России. В результате было начато расследование, которое показало, что 7 из 47 российских поставщиков не поддерживаются посольством и не имеют отношения к России.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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