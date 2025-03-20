Непредсказуемый рынок: как события в мире влияют на валютные курсы

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японская иена продолжает оставаться под давлением на фоне ожиданий, что Банк Японии будет повышать процентные ставки в этом году.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Денежные купюры

Рост заработной платы может способствовать увеличению потребительских расходов, что в свою очередь может повысить инфляцию и дать возможность Банку Японии ужесточить свою денежно-кредитную политику. Это сокращение разницы в процентных ставках поддерживает иену.

Неопределенность в торговой политике президента США Дональда Трампа и геополитические риски также способствуют укреплению статуса иены как безопасного актива.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, и глава банка Кадзуо Уэда подчеркнул важность достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Курс доллара не смог закрепиться выше 150,00 иен, и вероятно дальнейшее снижение к уровням 147,30, 147,00 и 146,55-146,50 иен, пишет fxstreet.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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