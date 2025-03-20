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Всё из-за санкций — Орбан рассказал о потерях экспортного рынка в Россию

0:57
Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна понесла убытки в размере €22 миллиардов из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Он отметил, что изменения в международных ценах на газ и рыночной среде привели к тому, что кредиты стали доступны только под высокие процентные ставки, что также повлияло на экономику.

Орбан подчеркнул, что потеря российского рынка экспорта из-за санкций усугубила ситуацию, и в пересчете на каждую венгерскую семью это составило более €6200.

Кроме того, он высказал мнение о том, что если либеральные власти в Брюсселе не будут заменены патриотическими правительствами, Европа может развалиться. По его словам, в Брюсселе "понадобится чистка", которую "проводят наши друзья в Америке", сообщает РИА Новости.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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