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Сбои в планах? Apple отстаёт в гонке AI

1:41
Экономика

В июне прошлого года Apple (США) представила обновленную версию Siri, объявив это "началом новой эры" для своего цифрового помощника.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

Планировалось, что Siri сможет сопоставлять различные данные в реальном времени и отвечать на сложные вопросы, но, увы, это видение оказалось дальше от реальности, чем ожидалось.

7 марта 2025 года Apple объявила о задержке запуска обновленной версии Siri, которая должна была предоставить более персонализированные ответы и выполнять действия в приложениях. Это вызвало опасения, что Apple может отстать в гонке за искусственным интеллектом, и вызвало беспокойство внутри подразделения Siri.

Apple, которая когда-то определила эпоху мобильных устройств с iPhone, теперь должна сделать то же самое в области искусственного интеллекта, но её конкуренты, такие как Google и Samsung, работают над новыми функциями быстрее.

К тому же Apple сталкивается с угрозами ввода пошлин на импорт из Китая и снижением продаж в стране на 11%. Общая выручка компании выросла на 4%, но продажи iPhone не оправдали ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению акций Apple на 12%.

Несмотря на это, эксперты считают, что большая пользовательская база и распространение iPhone дают Apple преимущество в трудные времена. Однако существует мнение, что Apple Intelligence отстает в развитии функций искусственного интеллекта, пропустив первую волну обновлений до октября, в то время как конкуренты уже внедряют свои инструменты ИИ, пишет CNN.

Уточнения

iPhone (МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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