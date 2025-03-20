Водители на коне! Зарплаты в транспортной сфере бьют рекорды

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Ростовской области наблюдается рост заработных плат в транспортной сфере.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоперевозчик

Водители такси, общественного транспорта, погрузчиков, газелей, дальнобойщики и экспедиторы начали зарабатывать на 10% — 52% больше в 2025 году, сообщает rostovgazeta.ru.

Согласно исследованию сервиса "Авито Работа", наибольшее увеличение зарплат произошло у сотрудников пассажирских перевозок — зимой 2024/2025 года они могут зарабатывать до 99,2 тысячи рублей в месяц, что на 52% больше.

Водители такси также ощутили рост доходов — в среднем они получают 111,1 тысячи рублей в месяц, что на 17% больше по сравнению с декабрем — февралем 2023/2024 года.

В сфере грузоперевозок тоже наблюдается положительная динамика: дальнобойщики могут рассчитывать на 197,8 тысячи рублей (+29%), водители погрузчиков — на 69,9 тысячи рублей (+29%), а водители-экспедиторы — на 110,6 тысячи рублей (+20%). Зарплата таксистов выросла на 17%, а водителей газелей — на 10%.

К тому же, в Ростове-на-Дону наблюдается дефицит водителей на автобусных маршрутах, который превышает 50%.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



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