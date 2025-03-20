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Это меняет правила игры на рынке электромобилей: в Лондоне китайская компания BYD представила технологические новинки

2:15
Экономика

Стелла Ли, вице-президент китайской компании BYD, на пресс-конференции в Лондоне (Великобритания) рассказала о состоянии дел у автопроизводителя. Также был представлен электромобиль Sealion 7 и несколько технологических новинок, направленных на завоевание европейского рынка.

электромобиль SEALION 7
Фото: byd.com is licensed under Free More info
электромобиль SEALION 7

Производитель разработал электронную платформу Super для быстрой зарядки, которая позволяет заряжать электромобили на уровне, сопоставимом с традиционными заправками. Ли отметила, что "ежесекундная зарядка" добавляет запас хода в два километра, и всего за несколько минут можно получить до 400 километров пробега. Платформа развивает скорость зарядки в 1000 кВт, что вдвое превышает возможности суперзаправок Tesla. Однако сроки и стоимость реализации проекта по строительству зарядных станций пока не ясны.

Ли также анонсировала сотрудничество с производителем дронов DJI, в рамках которого была разработана программа Lingyuan. Она позволяет дрону, встроенному в крышу автомобиля, отслеживать движение, делать фото и видео, а затем возвращаться обратно в автомобиль, передавая изображения в реальном времени на дисплей.

Компания стремится оснастить все свои электромобили системой автоматического управления, включая функции автопарковки и навигации, и не ограничивается только премиальными моделями.

BYD также активно работает над изменением своего имиджа в Европе, чтобы не восприниматься только как китайский производитель. К концу года планируется завершение строительства завода в Венгрии и открытие еще одного в Турции, что увеличит общую мощность до 500 тысяч автомобилей в год.

В последнее время BYD демонстрирует впечатляющий рост: в прошлом году продажи увеличились на 41% и составили почти 4,3 миллиона автомобилей, из которых 1,76 миллиона — электромобили. Ли подчеркнула, что компания стремится произвести революцию в автомобильной индустрии, сравнивая это с тем, как iPhone изменил мир мобильных телефонов, пишет CzechCrunch.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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