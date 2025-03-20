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Что сулит дочерняя биржа Garantex? Шанс или ловушка для инвесторов

1:21
Экономика

В последние дни финансовое сообщество обсуждает запуск дочерней биржи от платформы Garantex, иностранной компании, о которой рассказал экономист Александр Лежава.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

В интервью MoneyTimes.ru он выразил сомнения в успешности этого новшества и отметил, что не видит значительных отличий от материнской платформы, что может повлечь за собой риски для пользователей.

Лежава считает, что новое предприятие может какое-то время проработать, но в конечном итоге столкнется с теми же проблемами, что и Garantex. По его мнению, интерес к новой бирже будет ограничен, пока не будут решены вопросы с замороженными средствами, которые составляют 2,5 миллиарда рублей. Владельцы Garantex обещают вернуть эти деньги, но у компании нет реальных активов для их возврата.

Аналитик также отметил, что компании с финансовыми трудностями теряют доверие клиентов. Он подчеркнул, что даже если биржа изменит название или формат работы, проблемы прошлого могут оставить негативный след.

В заключение, Лежава отметил, что перспективы новой дочерней биржи выглядят не слишком обнадеживающе — высок риск, что она снова столкнется с трудностями, что может угрожать вложениям клиентов.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции). Размещаемые инвестором средства могут быть его собственными, а также привлечёнными или заёмными. Если тот или иной проект окажется убыточным, капитал будет утрачен полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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