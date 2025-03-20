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50 млн долларов за горячий чай! Какие уроки получили Starbucks и McDonald's

Экономика

Одним из основных преимуществ современной жизни является возможность сделать заказ, не выходя из машины. Это проще и эффективнее.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Изначально "драйв-ин" задумывался как способ быстро перекусить или выпить, но со временем эта концепция продвинулась далее. Теперь многие банки, химчистки и даже магазины алкоголя предлагают аналогичное удобство.

Однако не обошлось без проблем в этом бизнес-направлении. Например, случай в Starbucks (США): в 2020 году клиент, работавший водителем, получил серьезные ожоги, и суд присяжных присудил ему 50 миллионов долларов. когда клиент получил травму, пролив горячий чай на себя.

Судебное разбирательство напомнило известный иск против McDonald's (США), где клиентка получила серьезные ожоги от горячего кофе. В обоих случаях присяжные признали компанию ответственной за произошедшее.

Эти ситуации подчеркивают, что удобство сервиса "драйв-ин" может сопровождаться порой значительными рисками для клиентов, пишет thestreet. 

Уточнения

Starbucks Corporation, «Ста́рбакс» — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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