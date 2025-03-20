Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первые два месяца 2025 года Китай сократил импорт российской нефти на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 15,47 миллиона тонн. Такие данные были опубликованы Главным таможенным управлением Китая (ГТУ).

Фото: wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нефтепровод

Поставки нефти из России в Китай составили 8,36 миллиардов долларов, что означает снижение на 17,5%.

Несмотря на это, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию, которая поставила 11,65 миллиона тонн.

Третье место среди поставщиков нефти занимает Ирак (10,3 миллиона тонн), далее идут Малайзия (9,87 миллиона тонн) и Оман (6,06 миллиона тонн).

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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