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Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти

1:01
Экономика

В первые два месяца 2025 года Китай сократил импорт российской нефти на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 15,47 миллиона тонн. Такие данные были опубликованы Главным таможенным управлением Китая (ГТУ).

Нефтепровод
Фото: wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нефтепровод

Поставки нефти из России в Китай составили 8,36 миллиардов долларов, что означает снижение на 17,5%.

Несмотря на это, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию, которая поставила 11,65 миллиона тонн.

Третье место среди поставщиков нефти занимает Ирак (10,3 миллиона тонн), далее идут Малайзия (9,87 миллиона тонн) и Оман (6,06 миллиона тонн).

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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