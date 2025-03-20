Европа раскололась: эти страны боятся торговой войны с США

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ряд европейских стран, включая Францию, Ирландию, Испанию, Италию и Нидерланды, выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) о введении ответных пошлин на американские товары.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

По данным Politico, эти страны опасаются эскалации торговой войны с США и хотят избежать ухудшения экономических отношений.

Анонимный дипломат ЕС в беседе с изданием отметил, что Франция наиболее активно защищает свои интересы, что делает ее главной мишенью для критики.

Другие страны также выражают обеспокоенность, так как их экспорт, особенно алкогольной продукции, может пострадать от возможных санкций США.

Тем не менее, Еврокомиссия настаивает на жёстком ответе и предлагает зеркальные меры против американских товаров, что продолжает вызывать споры внутри ЕС.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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