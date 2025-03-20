Смертельно опасный продукт: в России хотят запретить продавать детям чипсы

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести акциз на чипсы в размере 20% от их стоимости и запретить их продажу несовершеннолетним.
Соответствующее обращение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает "Известия".
По словам Павлова, пять лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала сократить или полностью исключить из рациона продукты с высоким содержанием трансжиров.
По данным ВОЗ, чрезмерное употребление трансжиров повышает риск развития ишемической болезни сердца, от которой ежегодно умирает до 500 тысяч человек по всему миру. В 2023 году чипсы были включены в список самой вредной продукции.
Павлов также напомнил, что российское правительство уже предприняло шаги по регулированию вредных продуктов. В 2023 году был введен акциз на сахаросодержащие напитки, а с октября того же года повысилась ставка НДС на фастфуд — с 10% до 20%.
Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).
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