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Смертельно опасный продукт: в России хотят запретить продавать детям чипсы

1:10
Экономика

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести акциз на чипсы в размере 20% от их стоимости и запретить их продажу несовершеннолетним.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

Соответствующее обращение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает "Известия".

По словам Павлова, пять лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала сократить или полностью исключить из рациона продукты с высоким содержанием трансжиров.

По данным ВОЗ, чрезмерное употребление трансжиров повышает риск развития ишемической болезни сердца, от которой ежегодно умирает до 500 тысяч человек по всему миру. В 2023 году чипсы были включены в список самой вредной продукции.

Павлов также напомнил, что российское правительство уже предприняло шаги по регулированию вредных продуктов. В 2023 году был введен акциз на сахаросодержащие напитки, а с октября того же года повысилась ставка НДС на фастфуд — с 10% до 20%.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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