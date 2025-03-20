Уничтожено 8 миллионов кур: вот как администрация Байдена устроила яичный апокалипсис

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед завершением своего срока администрация президента США Джо Байдена приняла решение о массовом уничтожении кур, в результате чего по всей стране было ликвидировано почти 8 миллионов птиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

Это привело к значительным перебоям в поставках яиц и росту их стоимости. О ситуации заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальных сетях.

Левитт уточнила, что этот шаг администрации Байдена произошел незадолго до инаугурации Дональда Трампа, что вызвало дефицит яиц и спровоцировало скачок цен.

Она назвала происходящее "яичным кризисом Байдена" и заверила, что Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства работают над стабилизацией ситуации.

Ранее сообщалось, что на фоне рекордного роста цен на яйца американские пограничники начали активную борьбу с контрабандой птицы и яиц.

Одной из причин кризиса также называют вспышку птичьего гриппа, которая привела к снижению объёмов поставок.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.



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