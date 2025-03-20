1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самозанятые в России всё чаще начинают задумываться о своей пенсии.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Согласно данным Социального фонда России, хотя самозанятые не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, на данный момент почти 53 тысячи человек уже делают это добровольно.

Суммарные взносы, которые они перечислили в социальный фонд, составляют 1 миллиард 200 миллионов рублей. Для тех, кто желает сделать взнос на будущее пенсионное обеспечение, необходимо подать заявление в фонд. Это можно сделать через приложение "Мой налог", на портале госуслуг или в ближайшей клиентской службе Социального фонда.

Расч`тный период для уплаты взносов составляет календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря, а самозанятые могут самостоятельно определять периодичность своих выплат, пишет tvspb.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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