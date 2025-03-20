Личные данные под угрозой? Зафиксированы рекордные утечки информации в мире

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2024 года Россия заняла пятое место в мире по объёму утекших личных данных, поднявшись с седьмой позиции в 2023 году, указано в отчёте группы компаний InfoWatch.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности

В числе стран, опередивших Россию, оказались США, Китай, Индия и Испания.

Россия завершила год с 1,58 миллиарда утекших записей, что на 31,7% больше по сравнению с 2023 годом.

Лидером по числу утечек остаются США с 5,53 миллиарда записей, однако это количество снизилось на 32% по сравнению с 17,26 миллиарда в 2023 году.

Далее идут Китай с 3,93 миллиарда (снижение на 69%), Индия с 2,34 миллиарда (снижение на 46%) и Испания с 2,08 миллиарда.

Аналитики отмечают, что снижение утечек в этих странах связано с ужесточением регулирования и мерами по укреплению кибербезопасности.

Несмотря на рост общего объёма утекших данных, количество инцидентов в России осталось почти на прежнем уровне: 778 утечек в 2024 году против 786 в 2023 году. В США, которые продолжают занимать первое место по числу инцидентов (36,1%), было зафиксировано 3 310 утечек по сравнению с 4 823 годом ранее.

В целом в мире в 2024 году произошло 9 175 утечек, что на 25,2% меньше, чем в 2023 году, а объём утекших данных сократился с 48,46 миллиарда до 26,77 миллиарда записей, пишет ТАСС.

Уточнения

Ки́бербезопа́сность — раздел информационной безопасности, в рамках которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасности, образующихся при этом, определение их характеристик.

