Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный аспирин против рака: как он блокирует метастазы
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Загадка кожи: как эпителиальные клетки обмениваются электрическими импульсами
Горит, но не сгорает: загадка водопада, который нарушает законы природы
Вместо клумбы — грибная плантация: что делать со старым пнём
Личные данные под угрозой? Зафиксированы рекордные утечки информации в мире
Шаляпин и чёрная карта: певец тоскует о роскошной жизни с умершей женой-миллионершей Дэвис
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мозговой допинг по-чешски: как ноотропы захватывают рынок

Как нехватка рабочей силы ударит по экономике — кадровый дефицит

1:30
Экономика

Российская экономика сталкивается с серьезным дефицитом кадров — в ближайшие пять лет потребуется 11 миллионов новых работников.

рабочий
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
рабочий

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Основной причиной нехватки сотрудников является естественная смена поколений: около 10 миллионов россиян планируют выйти на пенсию, в то время как дополнительно появится 800 тысяч рабочих мест в связи с ростом экономики. Котяков также отметил, что увеличение производства происходит не за счет новых технологий, а путем увеличения числа рабочих, и новых специалистов на рынке труда не хватает.

В последние три года власти привлекли 2 миллиона дополнительных работников, однако этот ресурс почти исчерпан. Теперь на молодежь возлагаются надежды, так как депутаты Госдумы предложили разрешить подросткам в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и на каникулах. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Вопрос о повышении пенсионного возраста пока не поднимается, но эксперты допускают, что это может быть рассмотрено в будущем. Еще одним возможным решением проблемы может стать упрощение трудовой миграции для граждан СНГ и других стран, пишет smotrim.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации
Военные новости
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Аудио 
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения
Садоводство, цветоводство
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения Аудио 
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен
Экономика и бизнес
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые ездили даже с умирающим мотором Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Обычный аспирин против рака: как он блокирует метастазы
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Загадка кожи: как эпителиальные клетки обмениваются электрическими импульсами
Горит, но не сгорает: загадка водопада, который нарушает законы природы
Вместо клумбы — грибная плантация: что делать со старым пнём
Личные данные под угрозой? Зафиксированы рекордные утечки информации в мире
Шаляпин и чёрная карта: певец тоскует о роскошной жизни с умершей женой-миллионершей Дэвис
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые ездили даже с умирающим мотором
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мозговой допинг по-чешски: как ноотропы захватывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.