Как нехватка рабочей силы ударит по экономике — кадровый дефицит

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская экономика сталкивается с серьезным дефицитом кадров — в ближайшие пять лет потребуется 11 миллионов новых работников.

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info рабочий

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Основной причиной нехватки сотрудников является естественная смена поколений: около 10 миллионов россиян планируют выйти на пенсию, в то время как дополнительно появится 800 тысяч рабочих мест в связи с ростом экономики. Котяков также отметил, что увеличение производства происходит не за счет новых технологий, а путем увеличения числа рабочих, и новых специалистов на рынке труда не хватает.

В последние три года власти привлекли 2 миллиона дополнительных работников, однако этот ресурс почти исчерпан. Теперь на молодежь возлагаются надежды, так как депутаты Госдумы предложили разрешить подросткам в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и на каникулах. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Вопрос о повышении пенсионного возраста пока не поднимается, но эксперты допускают, что это может быть рассмотрено в будущем. Еще одним возможным решением проблемы может стать упрощение трудовой миграции для граждан СНГ и других стран, пишет smotrim.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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