Реформа пенсий — получать минимум 40% от зарплаты

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) разрабатывает законопроекты, направленные на увеличение размера пенсий до 40% от заработной платы.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов, пишет ТАСС. Миронов отметил, что каждый пенсионер должен получать как минимум 40% от своей предыдущей заработной платы.

Эти инициативы входят в состав пакета пенсионных законопроектов, над которыми в данное время работает фракция СРЗП. Кроме того, он предложил механизм дополнительной индексации пенсий, который будет срабатывать, если рост заработной платы в отрасли пенсионера превышает темпы роста цен.

Ранее сообщалось, что потребители в США стремятся экономить на необязательных товарах. Исследование, проведенное в феврале среди 1000 потребителей, показало, что 42% респондентов покупают меньше снеков из-за повышения цен — стали меньше покупать чипсов, крекеров и пирожных — небольшие удовольствия стали слишком дорогими.





Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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