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Недострой или бесхозный объект: как разобраться

2:14
Экономика

Госдума планирует ускорить процесс оформления бесхозной недвижимости, сокращая сроки оформления прав собственности с года до трех месяцев для определенных объектов, коммунальных и объектов гражданской обороны.

стройка
Фото: Flickr by Daniel Chodusov, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
стройка

Законопроект нацелен на вовлечение невостребованных объектов в хозяйственный оборот и упрощение их использования, поскольку долгое оформление мешает эффективному использованию и не дает возможности использовать бюджетные средства для улучшения этих объектов.

Константин Апрелев, основатель Гильдии риэлторов России, поделился мнением относительно оформления бесхозных объектов в интервью NewsInfo. Ru. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к этому вопросу, отметив важность различения объектов без владельцев и тех, чьи владельцы не оформили права должным образом.

Апрелев подметил, что много объектов фактически бесхозные, поскольку не используются и мешают развитию территорий. Однако он считает, что право собственности должно оставаться приоритетом, и необходимо избегать злоупотреблений, когда объекты изымаются в коммерческих целях sans уважения к интересам собственников.

В качестве примеров проблемных ситуаций Апрелев упомянул снос самостроев в Москве, который не всегда происходит в правовом поле. Он отметил, что действующее законодательство не содержит строгих требований к обязательной регистрации недвижимости.

Эксперт предложил сосредоточиться на легализации таких объектов, применяя опыт "правовой амнистии", который использовался для дачных и других объектов. Он предупредил, что упрощение оформления прав на бесхозные объекты без предварительной легализации может привести к рискам и судебным разбирательствам. Апрелев подчеркнул, что истинно бесхозные объекты — это те, у которых владельцы не оформили права, потеряв документы, или те, от которых они фактически отказались.

В заключение, он выразил уверенность в необходимости создания четкой правовой базы для упрощения оформления прав на бесхозные объекты, учитывающей интересы всех сторон.

Уточнения

Со́бственностьЭкономическая категория — исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту — со́бственнику — составляет имущество соответствующего лица, поэтому отношения собственности называются также имущественными отношениями.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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