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200% налог на вино: зачем США добивают европейских виноделов

2:26
Экономика

Американская угроза введения 200-процентных пошлин на европейские вина уже сказывается на отрасли: импортеры приостанавливают заказы, чтобы избежать резкого роста цен на продукцию, находящуюся в пути. Ситуация стала особенно напряженной после 13 марта, когда Дональд Трамп объявил о новых мерах, но не уточнил дату их вступления в силу.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Импортеры замирают в ожидании

Сразу после заявления Трампа крупнейшие американские закупщики начали приостанавливать новые заказы.

"Поставки могут прибыть в США в начале апреля, когда пошлины уже вступят в силу. Мы приняли непростое решение приостановить выполнение заказов до получения разъяснений", — уведомила итальянских виноделов о временной приостановке закупок компания Total Wine & More.

Владелица американского импортера Mary Taylor Wine также столкнулась с серьезной проблемой:

"У меня в пути 16 контейнеров с европейским вином, и если тарифы введут, это полностью обнулит нашу прибыль", — заявила Мэри Тейлор в интервью Reuters.

Джефф Захария, президент винной компании Zachys, признался, что пока не планирует новых закупок:

"80% нашего каталога — европейские вина. В такой ситуации сложно работать, когда нет четкого понимания будущих правил", — отметил он в разговоре с Associated Press.

Отмена заказов и паника среди производителей

В Италии массово фиксируются отмены заказов. Союз виноделов UIV уже обратился к Европейской комиссии с просьбой исключить вина и крепкие напитки из списка ответных торговых мер. По их данным, несоразмерность пошлин поражает: если США грозят европейскому экспорту в размере 8 млрд евро, то американский экспорт аналогичной продукции в ЕС оценивается всего в 1,35 млрд евро.

"Мы видим очевидную игру в проигрыш: пошлины в 200% ставят под угрозу всю отрасль. Мы призываем ЕС пересмотреть стратегию", — заявили в UIV.

Пока остается неизвестным, когда и в каком объеме начнут действовать новые пошлины. Однако одно ясно точно: если угроза станет реальностью, рынок ждет массовая перестройка цепочек поставок и вероятный спад спроса на европейские вина в США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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