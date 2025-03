Как BYD планирует конкурировать с Tesla в Европе

Китайский автопроизводитель BYD объявил о подписании контрактов с итальянскими компаниями Brembo, Pirelli и Prima Industrie для снабжения завода в Сегеде, который должен начать производство уже в этом году. Об этом сообщил советник BYD по европейским вопросам Альфредо Альтавилла в интервью Bloomberg.

Кто станет поставщиком?

Pirelli (Милан) – поставка шин;

(Милан) – поставка шин; Brembo (Бергамо) – производство дисков и тормозных систем;

(Бергамо) – производство дисков и тормозных систем; Prima Industrie (Турин) – обработка листового металла и лазерные технологии.

По словам представителя компании, соглашение касается только венгерского предприятия, без распространения на другие заводы BYD.

Акции китайского автопроизводителя значительно выросли с начала февраля, что во многом связано с успехами в области разработки и внедрения технологии быстрозаряжаемых электрических батарей.

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.



