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Как BYD планирует конкурировать с Tesla в Европе

0:57
Экономика

Китайский автопроизводитель BYD объявил о подписании контрактов с итальянскими компаниями Brembo, Pirelli и Prima Industrie для снабжения завода в Сегеде, который должен начать производство уже в этом году. Об этом сообщил советник BYD по европейским вопросам Альфредо Альтавилла в интервью Bloomberg.

Hybride BYD F3DM voor het hoofdkantoor van BYD
Фото: commons.wikimedia.org by Bert van Dijk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Hybride BYD F3DM voor het hoofdkantoor van BYD

Кто станет поставщиком?

  • Pirelli (Милан) – поставка шин;
  • Brembo (Бергамо) – производство дисков и тормозных систем;
  • Prima Industrie (Турин) – обработка листового металла и лазерные технологии.

По словам представителя компании, соглашение касается только венгерского предприятия, без распространения на другие заводы BYD.

Акции китайского автопроизводителя значительно выросли с начала февраля, что во многом связано с успехами в области разработки и внедрения технологии быстрозаряжаемых электрических батарей.

Уточнения

 
 BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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