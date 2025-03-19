Как BYD планирует конкурировать с Tesla в Европе

Китайский автопроизводитель BYD объявил о подписании контрактов с итальянскими компаниями Brembo, Pirelli и Prima Industrie для снабжения завода в Сегеде, который должен начать производство уже в этом году. Об этом сообщил советник BYD по европейским вопросам Альфредо Альтавилла в интервью Bloomberg.
По словам представителя компании, соглашение касается только венгерского предприятия, без распространения на другие заводы BYD.
Акции китайского автопроизводителя значительно выросли с начала февраля, что во многом связано с успехами в области разработки и внедрения технологии быстрозаряжаемых электрических батарей.
BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?