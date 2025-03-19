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Чтобы было прозрачно, справедливо! Еврокомиссия требует от Google и Apple соблюдения цифровых правил

1:02
Экономика

В рамках действий против крупных технологических компаний США Европейская комиссия предъявила материнской компании Google, Alphabet, два обвинения в нарушении закона о цифровых рынках.

Офис Google
Фото: Flickr by Anthony Quintano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Офис Google

Также она требует от Apple открыть экосистему для конкурентов. По предварительным выводам, Google Search предоставляет преимущества собственным сервисам Alphabet, нежели конкурирующим, что противоречит требованиям о справедливом, прозрачном и недискриминационном отношении к сторонним сервисам.

В частности, указано, что Alphabet благосклоннее относится к своим собственным услугам, таким как покупки, бронирование отелей и финансовые результаты, по сравнению с аналогичными предложениями от сторонних компаний.

Также было выявлено, что Google Play нарушает требования закона о цифровых рынках, поскольку разработчики не могут свободно перенаправлять пользователей на более выгодные предложения других каналов, пишет The Guardian.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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