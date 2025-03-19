Как США десятилетиями совершали финансовое самоубийство

Майкл Снайдер утверждает: американское общество "глубоко погрязло в долгах".
Автор блога The Economic Collapse сожалеет, что люди отреагировали на попытки администрации Дональда Трампа взять долги под контроль крайне отрицательно и отнесли их к актам крайнего насилия.
Снайдер приводит примеры семи экономических графиков, которые раскрывают реальное положение экономики США.
Вот эти семь бед американцев:
Также отмечается, что американская экономика держалась благодаря долгам, но долговая спираль не вечна, в какой-то момент все рухнет.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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