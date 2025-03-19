Как США десятилетиями совершали финансовое самоубийство

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Майкл Снайдер утверждает: американское общество "глубоко погрязло в долгах".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Автор блога The Economic Collapse сожалеет, что люди отреагировали на попытки администрации Дональда Трампа взять долги под контроль крайне отрицательно и отнесли их к актам крайнего насилия.

Снайдер приводит примеры семи экономических графиков, которые раскрывают реальное положение экономики США.

Вот эти семь бед американцев:

государственные расходы растут в геометрической прогрессии;

государственный долг Соединенных Штатов составляет 36 триллионов долларов;

продолжается безрассудная печать денег;

долг домашних хозяйств составляет примерно 18 триллионов долларов;

общая сумма всех долгов (государственных, коммерческих и потребительских) составляет более 100 триллионов долларов;

в стране более 100 миллионов безработных;

самый плохой знак: цена на золото взлетела до небес!

Также отмечается, что американская экономика держалась благодаря долгам, но долговая спираль не вечна, в какой-то момент все рухнет.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.