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Как США десятилетиями совершали финансовое самоубийство

1:09
Экономика

Майкл Снайдер утверждает: американское общество "глубоко погрязло в долгах". 

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Автор блога The Economic Collapse сожалеет, что люди отреагировали на попытки администрации Дональда Трампа взять долги под контроль крайне отрицательно и отнесли их к актам крайнего насилия.

Снайдер приводит примеры семи экономических графиков, которые раскрывают реальное положение экономики США.

Вот эти семь бед американцев:

  • государственные расходы растут в геометрической прогрессии;
  • государственный долг Соединенных Штатов составляет 36 триллионов долларов;
  • продолжается безрассудная печать денег;
  • долг домашних хозяйств составляет примерно 18 триллионов долларов;
  • общая сумма всех долгов (государственных, коммерческих и потребительских) составляет более 100 триллионов долларов;
  • в стране более 100 миллионов безработных;
  • самый плохой знак: цена на золото взлетела до небес!

Также отмечается, что американская экономика держалась благодаря долгам, но долговая спираль не вечна, в какой-то момент все рухнет. 

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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