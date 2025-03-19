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От наваги за 70 рублей до 400 — почему завидуют сахалинцам

1:13
Экономика

Жители Новосибирска, которые переехали с Сахалина, жалуются на высокие цены и низкое качество рыбы в сибирском мегаполисе.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Они сравнивают ситуацию с островом, где свежая морская рыба была доступна по разумным ценам. Марина Низова, бывшая жительница Анивы, поделилась своими наблюдениями.

Она рассказала, что на Сахалине благодаря проекту "Доступная рыба" свежая навага продавалась за 57-70 рублей за килограмм, рыба была только что с моря. В Новосибирске же цены на рыбу "просто космические" — в 5-6 раз выше, чем на острове.

Марина отметила, что килограмм рыбы может достигать 400 рублей, и это не всегда означает, что она свежая. Часто попадается какая-то замороженная рыба, качество которой оставляет желать лучшего. На Сахалине у них не возникало проблем с поиском свежей рыбы. Теперь же семье приходится отслеживать акции в магазинах, но цены по-прежнему остаются слишком высокими. Марина очень скучает по Аниве и по вкусной свежей рыбе, которая была доступна на родном острове, передает sakh.online.

Уточнения

Дальневосто́чная нава́га или вахня́, или тихоокеа́нская нава́га (лат. Eleginus gracilis) — морская рыба семейства тресковых. Длина до 50 см (обычно 30—35 см). Распространена в северной части Тихого океана и в Северном Ледовитом океане; в России — в морях, омывающих восточное побережье; заходит в опреснённую и даже пресную воду.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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