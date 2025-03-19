От кухни до миллиардов: как бизнес-идея с яблочным уксусом изменила мир напитков

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эллисон Эллсворт всегда мечтала стать предпринимателем, но начала карьеру в нефтяной индустрии.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ напитки

Из-за гастроэнтерологических проблем женщина решила перейти на более здоровое питание. После множества экспериментов она создала напиток на основе яблочного уксуса с небольшим содержанием сахара, который оказался довольно вкусным. Начав продавать его на местных фермерских рынках, Эллсворт получила положительные отзывы о своем продукте. В 2015 году она вместе с мужем Стивеном основала компанию Mother Beverage, безалкогольные напитки которой предлагались уже в супермаркетах.

Компания приобрела известность в 2018 году, когда Эллсворт появилась в реалити-шоу "Shark Tank" (США) для начинающих предпринимателей. Ее участие привлекло инвестиции от знаменитостей, таких как Дженнифер Лопес, Билли Айлиш и Мила Кунис. Благодаря рекламе на Super Bowl продукт завоевал популярность на американском рынке.

В итоге, компания, переименованная в Poppi, была куплена PepsiCo за 1,65 миллиарда долларов. Это часть стратегии PepsiCo по переходу на более здоровые продукты в условиях, когда потребители начинают ограничивать потребление сахара и нездоровых закусок.

Исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта отметил, что потребители ищут варианты, соответствующие их образу жизни и интересам в области здоровья. Сейчас Poppi предлагает 16 вкусов, в банке содержится 5 граммов сахара и 25 калорий, пишет moneyreview.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.