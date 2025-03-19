Когда богатые становятся беднее? Что стоит за снижением курса доллара

Курс доллара сейчас снижается, и это радует простых россиян, так как можно ожидать снижения цен, особенно на товары, закупаемые за валюту. Укрепление рубля способствует снижению инфляции.
Однако для олигархов укрепление рубля не является хорошей новостью. Их бизнес в основном зависит от валюты США, и при высоком курсе доллара они продолжают зарабатывать даже в трудные времена, пишет argumenti.ru.
Владимир Потанин недавно высказался о том, что курс в 100 рублей за доллар является сбалансированным и выгоден как для бюджета, так и для экспортно ориентированных компаний.
Слабый рубль приносит выгоду олигархам, так как они продают сырье за границу по валютным ценам, а затем обменивают валюту внутри страны, от чего получают прибыль. Чем слабее рубль, тем больше они зарабатывают. Это также касается банков, которые фиксируют значительную прибыль благодаря разнице в курсах валют.
Но что хорошо для олигархов, не всегда хорошо для государства и его граждан. Слабеющий рубль и инфляция наносят вред государственному бюджету, который не может заимствовать на внешних рынках и вынужден размещать облигации внутри страны. Это создает риски для бюджета, особенно в условиях неопределенности на рынках.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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