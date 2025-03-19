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Когда богатые становятся беднее? Что стоит за снижением курса доллара

1:23
Экономика

Курс доллара сейчас снижается, и это радует простых россиян, так как можно ожидать снижения цен, особенно на товары, закупаемые за валюту. Укрепление рубля способствует снижению инфляции.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Однако для олигархов укрепление рубля не является хорошей новостью. Их бизнес в основном зависит от валюты США, и при высоком курсе доллара они продолжают зарабатывать даже в трудные времена, пишет argumenti.ru.

Владимир Потанин недавно высказался о том, что курс в 100 рублей за доллар является сбалансированным и выгоден как для бюджета, так и для экспортно ориентированных компаний.

Слабый рубль приносит выгоду олигархам, так как они продают сырье за границу по валютным ценам, а затем обменивают валюту внутри страны, от чего получают прибыль. Чем слабее рубль, тем больше они зарабатывают. Это также касается банков, которые фиксируют значительную прибыль благодаря разнице в курсах валют.

Но что хорошо для олигархов, не всегда хорошо для государства и его граждан. Слабеющий рубль и инфляция наносят вред государственному бюджету, который не может заимствовать на внешних рынках и вынужден размещать облигации внутри страны. Это создает риски для бюджета, особенно в условиях неопределенности на рынках.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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