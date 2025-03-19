Золото снова выше 3000 долларов! Что ждёт инвесторов

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк ANZ (Австралия, Новая Зеландия) повысил прогноз цены на золото: на срок от нуля до трёх месяцев теперь ожидается цена в 3100 долларов за унцию, а на срок от шести месяцев — 3200 долларов.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

Во вторник золото во второй раз преодолело отметку в 3000 долларов, установив новый рекорд, так как инвесторы стремятся защититься от экономических проблем, вызванных тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

В банке сохраняют оптимистичный взгляд на рынок золота, отмечая, что это связано с ростом геополитической и торговой напряженности, смягчением денежно-кредитной политики и активными покупками со стороны центральных банков. В этом году стоимость золота выросла более чем на 14%, а слитки 14 раз достигали рекордных уровней.

Однако, из-за опасений по поводу импортных пошлин, ликвидность на лондонском спотовом рынке снизилась, так как поставки идут в США. Это вызвало арбитражные сделки и расширение спреда между фьючерсами Comex и лондонским спотовым рынком. В банке отмечают, что из-за перебоев в поставках требуется время для нормализации ситуации.

Цены на серебро остаются нестабильными. Но несмотря на трудности с тарифами, промышленный спрос на серебро, скорее всего, сохранится. В краткосрочной перспективе серебро будет торговаться в диапазоне от 34 до 36 долларов за унцию. На момент последнего обновления спотовая цена на серебро выросла на 0,1% и составила 33,89 доллара за унцию, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции). Размещаемые инвестором средства могут быть его собственными, а также привлечёнными или заёмными. Если тот или иной проект окажется убыточным, капитал будет утрачен полностью или частично.





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