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Доллары на распродаже? Когда лучше продать и что купить вместо них

0:51
Экономика

Россиянам стоит задуматься о продаже долларов, если у них есть накопления в этой валюте.

Деньги
Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги

Об этом сообщил Александр Разуваев в интервью aif.ru. Он отметил, что из-за неопределенности в отношениях с Америкой, избавляться от долларов стоит, но не сейчас. Разуваев рекомендовал продавать валюту, когда курс достигнет 100 рублей, информирует сайт aif.ru.

Он также добавил, что в ближайшие годы курс доллара вряд ли опустится ниже 80 рублей, а в долгосрочной перспективе может стремиться к 100 рублей, что связано с макроэкономическими показателями России. Кроме того, аналитик посоветовал россиянам инвестировать в золото, так как его стоимость будет расти на фоне тарифной риторики президента США Дональда Трампа.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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