Бумажные деньги в цифровую эпоху: конец или новая глава

3:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на цифровизацию финансов, наличные деньги всё ещё играют важную роль в экономике. В частности, 100-долларовая купюра остаётся одной из самых популярных в обращении. Однако в ближайшие годы её ждёт серьёзное обновление.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Обновлённая купюра: новые технологии против подделок

Федеральная резервная система (ФРС), Бюро гравировки и печати (BEP), а также Секретная служба США совместно с Комитетом по борьбе с подделками (ACD) работают над усовершенствованием защиты банкнот. Основная цель — усилить меры безопасности, повысить стойкость к подделкам и сохранить доверие к физическим деньгам.

На сегодняшний день 100-долларовая купюра остаётся крупнейшей по номиналу в США. На ней изображён Бенджамин Франклин - выдающийся учёный, дипломат и один из авторов Декларации независимости. Его история воплощает собой "американскую мечту": от простого происхождения до статуса одного из самых уважаемых деятелей своей эпохи.

Когда появится новая купюра в $100

По данным ФРС и Бюро гравировки, обновлённая купюра поступит в обращение в период с 2034 по 2038 год. Это станет четвёртым крупным обновлением 100-долларовой банкноты за последние сто лет. Предыдущее обновление произошло в 2013 году, когда на купюре появились 3D-голографическая защита и изменённый водяной знак.

История американских банкнот насчитывает более 200 лет. Первые бумажные доллары начали распространяться с 1791 года, когда Александр Гамильтон основал первый Банк Соединённых Штатов. Тем не менее портрет Джорджа Вашингтона на банкноте в $1 остаётся неизменным с 1876 года.

Будущее наличных денег в цифровую эпоху

По мере роста безналичных платежей и цифровых валют будущее наличных денег остаётся под вопросом. Apple Pay, Google Pay и криптовалюты всё чаще используются для быстрых и безопасных транзакций. Тем не менее значительная часть людей по-прежнему предпочитает наличные.

Для пожилых граждан, жителей удалённых районов и мигрантов, не имеющих доступа к банковским счетам, наличные деньги остаются важнейшим средством платежа. Также остаётся вопрос конфиденциальности: цифровые платежи оставляют след, в то время как наличные обеспечивают анонимность.

Хотя цифровые технологии постепенно вытесняют наличные, полный отказ от банкнот в ближайшие десятилетия маловероятен. Скорее всего, их роль и значимость изменятся, но полностью исчезнуть они не смогут.

Что это значит для нас

Цифровые платежи становятся нормой, поэтому важно повышать финансовую грамотность и быть бдительным к киберугрозам. Наличные по-прежнему нужны - хотя бы для экстренных случаев, когда безналичные платежи недоступны. Физическая валюта развивается - новые защитные технологии помогут сохранить её безопасность и значимость в мировой экономике.

Новые 100-долларовые банкноты ещё впереди, но "наличные — это король" больше не абсолютная истина. Финансовый мир меняется, и готовность к этим изменениям становится ключевым фактором успешного управления своими финансами.

Уточнения

Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.



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