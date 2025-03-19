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Рынок аренды антиквариата — как старинные вещи получают вторую жизнь в современных проектах

3:47
Экономика

Аренда антикварных предметов может стать интересным и прибыльным бизнесом для тех, кто увлекается историей и ценит уникальные вещи. Однако для успешного развития такого дела необходимо тщательно продумать все аспекты и подготовиться к возможным трудностям.

антиквариат
Фото: freepik.com by stockgiu is licensed under Free More info
антиквариат

Антикварные предметы временно используются для различных целей: организации мероприятий, фотосессий, съемок фильмов и сериалов, а также для украшения интерьера. Это выгодно и для владельцев антиквариата, и для арендаторов, которые не хотят или не могут приобретать дорогостоящие предметы.

Екатерина Буркова, потомственный антиквар, коллекционер и искусствовед, в интервью Pravda. Ru рассказала о целевой аудитории рынка аренды антиквариата, каналах маркетинга и трендах в этом бизнесе.

По словам эксперта, рынок аренды антиквариата очень специфичен, каждая галерея имеет свои особенности, поиск становится более целенаправленным и индивидуализированным. стоит Нет единого антикварного салона, который мог бы предложить все виды антиквариата. Каждая галерея специализируется на определенной нише.

"Нет такого, что какие-то специфические компании предоставляют весь спектр антиквариата. Допустим, фильм снимают на восточную тематику — Япония, Китай — и тогда сотрудник отсматривает, соответственно, этого кинобюро, какие галереи подходят под их запрос", — объяснила Буркова.

Что касается целевой аудитории, то здесь в первую очередь — это кинокомпании, продюсерские бюро и центры, которые занимаются производством фильмов. Они арендуют антиквариат для создания нужной атмосферы. Редко, но бывает, что антиквариат арендуется для съемок клипов.

На российском рынке основным каналом, как рассказала Буркова, является "сарафанное радио" — люди делятся своими впечатлениями. Соцсети тоже играют важную роль — их активно используют для продвижения, здесь делятся фотографиями и историями объектов. Кроме того, участием в различных выставках и культурных мероприятиях компании привлекают внимание к своему антиквариату. Коллаборации с другими компаниями, например, в сфере инвестиций в искусство, также становятся популярными. Печатные издания и профильные журналы продолжают оставаться актуальными. Реклама в таких изданиях помогает охватить целевую аудиторию. Рынок антиквариата — это премиум-сегмент, и маркетинговые стратегии здесь схожи с теми, что используются для других товаров и услуг в этом сегменте, подчеркнула антиквар.

Говорить о трендах на рынке аренды антиквариата непросто, потому что многое зависит от конкретных запросов, проектов, от режиссера и его видения, даже классические произведения могут трактоваться по-разному, заметила собеседница. Однако, если взглянуть на общую тенденцию, то антикварная классика, особенно XIX век, пользуется спросом. Исторические фильмы снимаются чаще, и антиквариат из этой эпохи помогает подчеркнуть статус владельца в современных фильмах, показывая богатство и изысканность интерьеров.

"Когда хотят показать богато обставленные дом, квартиру, всегда используют, конечно, эпоху XIX века. Предметы антиквариата даже в фильмах про современную жизнь показывают статус владельца", — пояснила искусствовед Екатерина Буркова.

Поток заказов стабилен, если имеются налаженные каналы сбыта и привлечения клиентов, заключила эксперт.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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