Курс доллара может упасть до 70 рублей: названо главное условие

Если переговоры между Россией и США завершатся успешно, курс доллара может снизиться до 70 рублей. Такое мнение высказал аналитик Михаил Васильев.
Эксперт считает, что положительный исход встречи может способствовать притоку иностранного капитала в Россию, особенно с учётом высоких процентных ставок по рублевым активам.
В первую очередь в страну могут прийти спекулятивные инвестиции, за ними последуют прямые иностранные вложения, пишет "Газета.Ru".
На этом фоне российские инвесторы могут закрывать длинные позиции по валюте и переходить к активному вложению в рубль, а экспортёры — продавать иностранную валюту в ожидании дальнейшего укрепления рубля.
Однако если геополитическая обстановка не изменится, рубль может снова начать ослабевать со второго квартала, уточнил аналитик.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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