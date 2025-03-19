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Курс доллара может упасть до 70 рублей: названо главное условие

0:55
Экономика

Если переговоры между Россией и США завершатся успешно, курс доллара может снизиться до 70 рублей. Такое мнение высказал аналитик Михаил Васильев.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

Эксперт считает, что положительный исход встречи может способствовать притоку иностранного капитала в Россию, особенно с учётом высоких процентных ставок по рублевым активам.

В первую очередь в страну могут прийти спекулятивные инвестиции, за ними последуют прямые иностранные вложения, пишет "Газета.Ru".

На этом фоне российские инвесторы могут закрывать длинные позиции по валюте и переходить к активному вложению в рубль, а экспортёры — продавать иностранную валюту в ожидании дальнейшего укрепления рубля.

Однако если геополитическая обстановка не изменится, рубль может снова начать ослабевать со второго квартала, уточнил аналитик.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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