Курс доллара может упасть до 70 рублей: названо главное условие

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если переговоры между Россией и США завершатся успешно, курс доллара может снизиться до 70 рублей. Такое мнение высказал аналитик Михаил Васильев.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Эксперт считает, что положительный исход встречи может способствовать притоку иностранного капитала в Россию, особенно с учётом высоких процентных ставок по рублевым активам.

В первую очередь в страну могут прийти спекулятивные инвестиции, за ними последуют прямые иностранные вложения, пишет "Газета.Ru".

На этом фоне российские инвесторы могут закрывать длинные позиции по валюте и переходить к активному вложению в рубль, а экспортёры — продавать иностранную валюту в ожидании дальнейшего укрепления рубля.

Однако если геополитическая обстановка не изменится, рубль может снова начать ослабевать со второго квартала, уточнил аналитик.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

