Путин поставил ультиматум западному бизнесу: без привилегий и поблажек

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения иностранных компаний на российский рынок будет рассматриваться с учётом приоритета отечественного бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

По его словам, российские предприниматели грамотно использовали ситуацию, возникшую после ухода западных компаний: они вложили средства, создали рабочие места и развили технологии.

Глава государства подчеркнул, что эти усилия нельзя свести к нулю, позволив иностранным компаниям беспрепятственно занять ранее оставленные ими позиции.

При этом Россия остаётся открытой для бизнеса, но возврат компаний будет возможен только на конкурентной основе.

"Если ниши уже заняты, привилегий и преференций для возвращающихся не будет", — отметил президент.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



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