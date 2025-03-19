Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский срочно требует Генштаб бросить все силы на наступление
Этот завтрак заменит яичницу и тосты — маффины, которые хочется готовить каждый день
5 грубых ошибок после купания, которые вредят здоровью кошки
Связь без абонентской платы и сбоев — зачем в машине нужна радиостанция
Бирюзовое море, горы и низкие цены: эта страна — скрытая жемчужина Адриатики
Декабристочка в розовом: Слава и Шуфутинский раскритиковали Седокову на шоу Три аккорда
Просмотр этих видео уменьшает боль – научное доказательство
Конденсат на трубах: простые способы избавиться от луж на полу
Алмазы раскрыли секрет Земли: что прячется глубоко под нами

Путин поставил ультиматум западному бизнесу: без привилегий и поблажек

0:48
Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения иностранных компаний на российский рынок будет рассматриваться с учётом приоритета отечественного бизнеса.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

По его словам, российские предприниматели грамотно использовали ситуацию, возникшую после ухода западных компаний: они вложили средства, создали рабочие места и развили технологии.

Глава государства подчеркнул, что эти усилия нельзя свести к нулю, позволив иностранным компаниям беспрепятственно занять ранее оставленные ими позиции.

При этом Россия остаётся открытой для бизнеса, но возврат компаний будет возможен только на конкурентной основе.

"Если ниши уже заняты, привилегий и преференций для возвращающихся не будет", — отметил президент.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда
Недвижимость
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда Аудио 
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Сводка с фронта: ВСУ благополучно разбились о Белгородскую область, великие лидеры объединились Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Как приучить щенка к туалету: простая схема, которая работает
Меньше товара за те же деньги: россиян предупредили о шринкфляции
Семенович чуть не сбивала коллег: Фриске пришлось учить звезду Блестящих сценическим движениям
Стричь или лечить? Разбираемся, что поможет избавиться от секущихся кончиков
Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель
Этот фрукт борется с раком, укрепляет печень и заменяет сладости
Узкая тропа, крутые спуски и туман: путешествие по боливийской Дороге смерти
Не надо быть кондитером, чтобы сделать этот шоколадный шедевр
Они были как мы: коллекция из пещеры доказывает, что дети неандертальцев мечтали и играли
Забудьте о плесени в погребе: простые хитрости, которые действительно работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.