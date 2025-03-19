Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Алроса" объявила о временной приостановке добычи на некоторых месторождениях в рамках программы повышения эффективности.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

С 15 июня остановка добычи коснется Верхне-Мунского месторождения (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"), а с 1 апреля — россыпных месторождений в долине реки Анабар (Хара-Мас и Очуос), принадлежащих компании "Алмазы Анабара".

Эти месторождения обеспечивали менее 1 миллиона карат алмазов в год, что составляет около 3% от общего производства "Алросы". Временная консервация поможет компании сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей в течение года.

Согласно отчету компании, мировая алмазодобывающая отрасль сокращает объемы производства из-за избытка запасов у индийских огранщиков, которые обрабатывают более 90% алмазов по всему миру. В результате общий объем добычи алмазов снизился с 120-125 миллионов карат в 2021–2022 годах до 100-105 миллионов карат в 2023–2024 годах.

"Алроса" подчеркнула, что консервация месторождений будет осуществлена с сохранением всей инфраструктуры, что позволит быстро возобновить добычу при улучшении рыночной ситуации. При этом остановка производства не повлияет на планы компании по добыче в 2025 году, которые остаются на уровне 29 миллионов карат. Однако возможное влияние на финансовые результаты может проявиться в 2026 году, пишет ТАСС.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.



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