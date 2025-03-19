Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет вкусного застолья — что едят в Грузии и почему это так вкусно
Фикус в доме: привлекает проблемы или очищает воздух? Разбираемся
Дзюба вернулся в сборную и опубликовал загадочное фото перед матчем с Замбией
Кошки и собаки могут обижаться – и вот как они это показывают
Сода и ещё 3 секрета: пылесос наполнит дом свежестью — забудете о затхлом запахе
Горячее сердце: как климатические изменения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Милые, но смертельно опасные кошки: каракалы и секреты из охоты
На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду
Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии

Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей

1:45
Экономика

Компания "Алроса" объявила о временной приостановке добычи на некоторых месторождениях в рамках программы повышения эффективности.

алмазы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
алмазы

С 15 июня остановка добычи коснется Верхне-Мунского месторождения (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"), а с 1 апреля — россыпных месторождений в долине реки Анабар (Хара-Мас и Очуос), принадлежащих компании "Алмазы Анабара".

Эти месторождения обеспечивали менее 1 миллиона карат алмазов в год, что составляет около 3% от общего производства "Алросы". Временная консервация поможет компании сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей в течение года.

Согласно отчету компании, мировая алмазодобывающая отрасль сокращает объемы производства из-за избытка запасов у индийских огранщиков, которые обрабатывают более 90% алмазов по всему миру. В результате общий объем добычи алмазов снизился с 120-125 миллионов карат в 2021–2022 годах до 100-105 миллионов карат в 2023–2024 годах.

"Алроса" подчеркнула, что консервация месторождений будет осуществлена с сохранением всей инфраструктуры, что позволит быстро возобновить добычу при улучшении рыночной ситуации. При этом остановка производства не повлияет на планы компании по добыче в 2025 году, которые остаются на уровне 29 миллионов карат. Однако возможное влияние на финансовые результаты может проявиться в 2026 году, пишет ТАСС.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Недвижимость
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Дзюба вернулся в сборную и опубликовал загадочное фото перед матчем с Замбией
Кошки и собаки могут обижаться – и вот как они это показывают
Сода и ещё 3 секрета: пылесос наполнит дом свежестью — забудете о затхлом запахе
Горячее сердце: как климатические изменения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Милые, но смертельно опасные кошки: каракалы и секреты из охоты
На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду
Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии
Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей
Забытый рай Лазурного берега: здесь вас ждёт настоящее лето
Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.